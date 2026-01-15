На Солнце произошла вспышка длиной в 40 минут

Вспышку отнесли к категории средних.
В ночь на 15 января на Солнце зафиксировали вспышку среднего уровня мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). По данным ученых, событие класса М произошло 14 января в 23:33 по московскому времени в южном полушарии солнечного диска и длилось около 40 минут.
«14 января в 23:33 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.6 (S14E69) продолжительностью 40 минут», — отметили в институте в беседе с ТАСС. В ИПГ уточнили, что речь идет о вспышке среднего уровня, которая по мощности излучения относится к классу M и уступает наиболее сильным, экстремальным событиям класса X.
В институте напомнили, что солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения в пяти основных классах — A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 соответствует мощности 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, при переходе к следующему буквенному классу излучение возрастает в 10 раз. Вспышки класса M, по данным специалистов, могут вызывать кратковременные нарушения радиосвязи на освещенной Солнцем стороне Земли и слабые геомагнитные возмущения при условии, что вспышка сопровождается корональным выбросом массы, направленным к нашей планете.
Эксперты ИПГ отметили, что такие события нередко связаны с выбросами солнечной плазмы. Облака заряженных частиц, достигая Земли через один-три дня после вспышки, способны провоцировать магнитные бури. Они отражаются на работе систем связи, навигации и энергосетей, а также усиливают полярные сияния в высоких широтах. В институте уточнили, что для оценки последствий текущей вспышки необходимо дождаться данных по параметрам солнечного ветра и возможному корональному выбросу, которые поступят с околоземных космических аппаратов в ближайшие часы.