На Солнце произошла вспышка длиной в 40 минут

Эксперты ИПГ отметили, что такие события нередко связаны с выбросами солнечной плазмы. Облака заряженных частиц, достигая Земли через один-три дня после вспышки, способны провоцировать магнитные бури. Они отражаются на работе систем связи, навигации и энергосетей, а также усиливают полярные сияния в высоких широтах. В институте уточнили, что для оценки последствий текущей вспышки необходимо дождаться данных по параметрам солнечного ветра и возможному корональному выбросу, которые поступят с околоземных космических аппаратов в ближайшие часы.