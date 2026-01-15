Рестораны KFC перестали существовать в России

Ранее, весной 2023 года, американская корпорация Yum! Brands продала российский бизнес местному партнеру-франчайзи — ижевской компании «Смарт Сервис». Ей на паритетных началах владеют предприниматели Константин Котов и Андрей Осколков. В рамках сделки «Смарт Сервис» получил 100% компании «Юнирест», которой принадлежали 66 корпоративных ресторанов KFC, а также права на мастер-франшизу, операционную систему и торговую марку Rostic’s. На момент продажи в России работало более 1100 точек KFC, которые постепенно были переведены под новый бренд.