В Госдуме предложили установить выплату для ветеранов военной службы

«Ветераны военной службы — это люди, которые долгие годы обеспечивали безопасность государства. Сегодня их социальные гарантии во многом зависят от региона проживания, и это несправедливо. Мы предлагаем закрепить базовые меры поддержки на федеральном уровне, чтобы каждый ветеран военной службы, независимо от места жительства, имел гарантированные льготы и признание своего вклада», — сказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Гусев РИА Новости.