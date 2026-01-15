Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с юбилеем создания Следственного комитета России. СК основали 15 лет назад. В связи с этим Владимир Путин обратился к следователям. Он поблагодарил специалистов СК, работающих в зоне проведения спецоперации. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
Российский лидер высоко оценил работу следователей, выявляющих преступления киевского режима в зоне СВО. Президент отметил, что они помогают утверждению порядка в Донбассе и Новороссии.
«Особые слова благодарности следователям, которые работают в зоне специальной военной операции: выявляют и документируют преступления неонацистского режима», — говорится в телеграмме.
Стало также известно, что в 2025 году оборонные предприятия выполнили все задания госзаказа. По президентскому поручению производство подняли в разы. Апробацию на линии боевого соприкосновения прошли свыше тысячи новых и модернизированных образцов военной техники.