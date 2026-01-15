Путин оценил работу следователей, выявляющих преступления Киеве в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с юбилеем создания Следственного комитета России. СК основали 15 лет назад. В связи с этим Владимир Путин обратился к следователям. Он поблагодарил специалистов СК, работающих в зоне проведения спецоперации. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.