С 1 февраля ожидается ценовой феномен на рынке вторичной недвижимости. За сколько будут продавать квартиры

— Думаю, что сам рынок при отсутствии внешнего давления сможет сгенерировать плюс 10−15% спроса относительно 2025 года, но в целом ситуация во вторичном сегменте останется без изменений. Ценовая картина не меняется уже несколько лет. Для сравнения приведём соотношение декабрьских показателей медианной стоимости квадратного метра в старых границах столицы: в 2022 году — 276,8 тыс. рублей (за прошедший год цена уменьшилась на 0,5%), в 2023-м — 279,3 тыс. (годовой рост на 1,3%), в 2024-м — 285,2 тыс. (рост на 2,1%), в 2025-м — 286,8 (рост на 0,6%). Динамика в пределах от −0,5% до +2,1% является условной. Это следствие не рыночных изменений, а пополнения экспозиции или выхода из неё более дешёвых или более дорогих объектов, — добавил Дмитрий Таганов.