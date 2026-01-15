Ричмонд
С 1 февраля ожидается ценовой феномен на рынке вторичной недвижимости. За сколько будут продавать квартиры

На рынке вторичной недвижимости складывается феноменальная ситуация. Спрос стал оживать после праздников, но стоимость жилья не растёт. Что сейчас происходит с ценами на вторичные квартиры и сколько будет стоить недвижимость в конце зимы?

Источник: Life.ru

Что происходит с ценами на вторичные квартиры в январе 2026 года.

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в среднем по городам-миллионникам по итогам декабря 2025 года составила 149 000 рублей. Относительно ноября показатель изменился незначительно и был близок скорее к стагнации, нежели к реальному росту (+0,7%). За год медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в среднем по миллионникам выросла (+8,6%). Это изменение происходило на фоне сокращения предложения, которое составило 10,4% за год. В первую очередь предложение сокращалось за счёт «вымывания» с рынка наиболее бюджетных лотов — это стало основной причиной роста медианной цены.

— Одним из главных трендов 2025 года на вторичном рынке в городах-миллионниках была месячная стагнация стоимости квадратного метра. Ещё один тренд вторичного рынка — скидки от собственников в объявлениях. Их средний размер вырос с 4,6% в первом квартале до 5,1% в третьем, — рассказал коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Также росла доля объявлений, в которых снижалась цена. Кроме того, собственники вторичного жилья нередко соглашаются предоставить дополнительную скидку уже после того, как покупатель найден, на этапе обсуждения условий и деталей сделки.

— Мы предполагаем, что в начале 2026 года сохранится тренд 2025-го: медианная стоимость квадратного метра будет колебаться незначительно, в пределах 1% или чуть выше в месячном выражении. Более существенные колебания возможны при изменении структуры предложения. Например, при выводе на рынок заметного числа объектов, которые ранее были приобретены как новостройки для последующей перепродажи, или при «вымывании» с рынка лотов из крайних ценовых сегментов в результате их продажи или перехода в аренду, — считает Евгений Белокуров.

Самый вероятный вариант развития событий в 2026 году — снижение ключевой ставки и, следовательно, удешевление ипотеки. Впрочем, не резкое, а медленное и пока незначительное. Поэтому взрывного спроса на вторичном рынке не будет. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

— Думаю, что сам рынок при отсутствии внешнего давления сможет сгенерировать плюс 10−15% спроса относительно 2025 года, но в целом ситуация во вторичном сегменте останется без изменений. Ценовая картина не меняется уже несколько лет. Для сравнения приведём соотношение декабрьских показателей медианной стоимости квадратного метра в старых границах столицы: в 2022 году — 276,8 тыс. рублей (за прошедший год цена уменьшилась на 0,5%), в 2023-м — 279,3 тыс. (годовой рост на 1,3%), в 2024-м — 285,2 тыс. (рост на 2,1%), в 2025-м — 286,8 (рост на 0,6%). Динамика в пределах от −0,5% до +2,1% является условной. Это следствие не рыночных изменений, а пополнения экспозиции или выхода из неё более дешёвых или более дорогих объектов, — добавил Дмитрий Таганов.

Как изменятся цены на вторичную недвижимость с 1 февраля.

В 2026 году на вторичном рынке ожидается рост спроса и цен за счёт перетекания спроса с первичного рынка. Причиной является сохранение заградительно высоких ипотечных ставок на рынке новостроек. На рынке новостроек на фоне существенных изменений условий с семейной ипотекой и высокими рыночными ипотечными ставками будет наблюдаться стагнация спроса. Такой прогноз сделала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

— Поэтому потребители будут выбирать для себя уже готовое жильё и повышенным спросом будет пользоваться свежая вторичка с готовым ремонтом. В первой половине года, пока не произойдёт существенного снижения ключевой ставки, будут продолжаться тенденции плавного прироста цен, не более уровня инфляции, — добавила Елена Чегодаева.

Существенное оживление интереса покупателей к готовому жилью возможно при снижении ключевой ставки до 12%, но пока это маловероятно, так что в краткосрочной перспективе резких ценовых скачков ожидать не стоит. В 2026 году число сделок на вторичном рынке может увеличиться в связи с сохраняющейся значительной ценовой разницей между первичным и вторичным рынком, который составляет сегодня около 30%. На этом фоне часть покупательского спроса может переориентироваться с новостроек на готовое жильё. В том числе этот фактор может стать драйвером роста цен на вторичном рынке. Но ждать активного роста не приходится. Такой прогноз сделал управляющий партнёр проектной компании IDI-Project Дмитрий Владимиров.

— Активизация покупательского интереса ожидается вслед за снижением ключевой ставки, что вернёт на рынок часть отложенного спроса. Кроме того, многие покупатели переориентируются на вторичку из-за подорожания и сокращения предложения в сегменте новостроек. Возросший спрос естественным образом окажет давление на цены. Однако сильному разгону будет препятствовать всё ещё сохраняющаяся дороговизна ипотеки. Прогноз Банка России предполагает, что среднее значение ключевой ставки в 2026 году останется на уровне 13−15% годовых. Это вернёт на рынок часть покупателей, но всё ещё продолжит сдерживать платёжеспособный спрос, заставляя продавцов придерживаться более реалистичных ценовых ожиданий, — рассказала директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко.

Ожидаемое 1 февраля вступление в силу изменений условий льготных ипотечных программ, в первую очередь семейной ипотеки, по мнению Евгений Белокурова, не окажет влияния на вторичный рынок, так как эти программы ориентированы в основном на рынок новостроек и ИЖС. Получить по ним господдержку при покупке вторичного жилья возможно в крайне ограниченном числе случаев.

— В целом в феврале не стоит ожидать радикальных изменений на рынке. В начале года рынок вторичной недвижимости ещё не слишком активен после длинных новогодних праздников, активизируется он постепенно — ближе к весне. Плавному развитию и отсутствию резких коренных изменений способствовало и планомерное смягчение денежно-кредитной политики, которое мы наблюдали в 2025 году, — добавил Евгений Белокуров.