В Сургуте завершили подготовку котельной для научно-технологического центра

Вторая котельная также находится на высокой стадии готовности — выполнено порядка 70% работ. Совокупная установленная мощность двух объектов составит 68 мегаватт, что обеспечит автономное теплоснабжение всех объектов НТЦ. Всего на территории НТЦ реализуется 10 проектов, из них пять уже завершены.