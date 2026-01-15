В Сургуте завершили подготовку котельной для научно-технологического центра

Котельная готова к вводу в эксплуатацию, благоустройство территории вокруг нее проведут летом.
В Сургуте завершена подготовка первой газовой котельной для научно-технологического центра (НТЦ) к проведению пусконаладочных работ. Энергетический объект будет обеспечивать теплом инфраструктуру НТЦ, не увеличивая нагрузку на городские системы теплоснабжения. Об этом сообщает пресс‑служба администрации города.
«Объект готов к пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию. Завершающий этап — благоустройство территории вокруг здания котельной — пройдет в летний период», — сказано в telegram‑канале мэрии.
Вторая котельная также находится на высокой стадии готовности — выполнено порядка 70% работ. Совокупная установленная мощность двух объектов составит 68 мегаватт, что обеспечит автономное теплоснабжение всех объектов НТЦ. Всего на территории НТЦ реализуется 10 проектов, из них пять уже завершены.