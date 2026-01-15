Продажи билетов на концерт Долиной в «Люстра баре» в Москве остановили

В Москве остановлена продажа билетов на сольный концерт народной артистки Ларисы Долиной в «Люстра баре». По данным ТАСС, продажи приостановлены в связи с изменением гастрольных планов певицы. Это уже не первый случай: ранее был отменен ее концерт в ММДМ, а выступление в Туле отменили в январе. Кроме того, перенесены даты юбилейного концерта в Петербурге. Ранее Долина выехала из России, так и не передав свою квартиру выигравшей суд покупательнице Полине Лурье.