В Max назвали фейком анонимное сообщение о взломе нацмессенджера

Ранее в Telegram-каналах появилась информация от анонимных хакеров. Они утверждали, что произошла утечка данных более чем 15 млн человек.
«Информация из анонимного источника — очередной фейк», — передаёт комментарий представителей Max ТАСС.
Специалисты центра безопасности Max подчеркнули, что платформа не использует зарубежные сервисы хранения, включая Amazon. Все данные хранятся только на российских серверах. Также Max не применяет метод хэширования паролей Bcrypt. Анализ логов не выявил подозрительной активности. Обращений в программу BugBounty по этому поводу не поступало.
Пресс-служба отметила, что информация, которую анонимы выложили как «доказательство», к Max не относится.
«Мах не хранит данные в указанном в сообщении формате, в мессенджере нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее. Также в Мах нет username и “уровней аккаунта”, поскольку мессенджер не маркирует пользователей по “уровням”, — добавили в пресс-службе.
Представители заверили, что данные пользователей Max надёжно защищены.
Как сообщал Life.ru, на 14 января число зарегистрированных пользователей достигло 85 млн. Суточный охват приложения превысил 55 млн активных пользователей. С момента запуска пользователи отправили свыше 18 млрд сообщений и совершили больше 2,5 млрд звонков. В Max записали более 200 млн «видеокружков» и отправили свыше 1 млрд стикеров.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.