План «Перехват» объявили во Львове из-за стрельбы в сотрудников военкомата

Во Львове на западе Украины объявили план «Перехват» из-за стрельбы в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом в среду, 14 января, сообщил украинский портал «Страна.ua».

— Во Львове объявлен план «Перехват» из-за стрельбы в сотрудников ТЦК, — сказано в Telegram-канале издания, передает РИА Новости.

Сотрудники одесских ТЦК прибегают к избиению местных жителей, а полиция не препятствует этим действиям. Об этом 13 января сообщило немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на свидетельства местных жителей.

По информации газеты, преследованием и избиением занимаются люди в штатской одежде или ТЦК. В такие моменты правоохранители, по словам очевидцев, отходят в сторону и отключают свои видеокамеры.

В декабре 2025 года сообщалось, что сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна из больницы, где он лечился. После этого верующие вышли на митинг, потребовав разъяснений от военкомов.