План «Перехват» объявили во Львове из-за стрельбы в сотрудников военкомата

В декабре 2025 года сообщалось, что сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна из больницы, где он лечился. После этого верующие вышли на митинг, потребовав разъяснений от военкомов.