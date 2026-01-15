Косметолога отправили под домашний арест после смерти блогерши в Москве

Суд арестовал косметолога из Москвы, после процедур которой умерла женщина. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы.
«26-летней проводившей процедуру девушке предъявлено обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 235 УК РФ)», — сказали в ведомстве.
У подозреваемой не было высшего медицинского образования. У неё также отсутствовала лицензия на медицинскую косметологическую деятельность. Несмотря на это, она сделала инъекции препаратов клиентке. Это вызвало анафилактический шок. Пострадавшую отвезли в больницу, где она умерла в тот же день.
«Я взяла два шприца, в которые ранее набрала обезболивающий препарат, ввела в намеченную зону один шприц объёмом 1,8 мл, затем примерно через минуту ввела второй шприц в том же объёме. Через 30 секунд я ввела клиентке препарат объёмом 10 мл», — призналась обвиняемая.
Она добавила, что перед процедурой не проводила аллергопробу. Филлер закупила сама в 2025 году. Купила пять упаковок у разных поставщиков через мессенджер.
Как сообщал Life.ru, по факту смерти женщины после косметологической процедуры в частной клинике Москвы возбудили уголовное дело. Жертвой стала 38-летняя блогерша Юлия Бурцева, которая специально приехала из Италии с мужем и ребёнком. Она собиралась пройти операцию по увеличению ягодиц в клинике Elmas Clinic. Также косметологу предъявили обвинение о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.