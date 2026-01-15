Косметолога отправили под домашний арест после смерти блогерши в Москве

У подозреваемой не было высшего медицинского образования. У неё также отсутствовала лицензия на медицинскую косметологическую деятельность. Несмотря на это, она сделала инъекции препаратов клиентке. Это вызвало анафилактический шок. Пострадавшую отвезли в больницу, где она умерла в тот же день.