Суд в Варшаве рассмотрит дело об экстрадиции российского археолога Бутягина на Украину

В понедельник суд продлил арест Бутягина до 4 марта, сославшись на риск его побега, хотя адвокат Адам Доманьский назвал это опасение безосновательным, учитывая наличие у его подзащитного легального адреса для пребывания. Сам Бутягин не жалуется на условия содержания. Учёный является автором многочисленных научных работ, в том числе посвящённых античному городу Мирмекию, основанному в VI веке до нашей эры.