Суд в Варшаве рассмотрит дело об экстрадиции российского археолога Бутягина на Украину

Окружной суд Варшавы в четверг начнёт слушания по делу об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина, заведующего сектором отдела античного мира Государственного Эрмитажа.
Учёный был задержан в Польше в начале декабря по запросу украинской стороны, обвиняющей его в проведении незаконных археологических работ в Крыму, что может грозить ему до десяти лет лишения свободы.
В понедельник суд продлил арест Бутягина до 4 марта, сославшись на риск его побега, хотя адвокат Адам Доманьский назвал это опасение безосновательным, учитывая наличие у его подзащитного легального адреса для пребывания. Сам Бутягин не жалуется на условия содержания. Учёный является автором многочисленных научных работ, в том числе посвящённых античному городу Мирмекию, основанному в VI веке до нашей эры.
