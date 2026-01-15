Трамп рассказал, в чем кроется секрет ясности его ума

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди удивился тому, что Дональд Трамп все еще жив, если учитывать его повседневные пищевые привычки. Об этом он рассказал в подкасте у Кэти Миллер. По его словам, в ходе путешествий политик питается исключительно «отравой». Несмотря на это, он всегда выглядит очень энергичным и активным человеком.