Трамп рассказал, в чем кроется секрет ясности его ума

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп рассказал, что сохранять ум крепким ему помогает молоко.
— Молоко улучшит ваши когнитивные способности. Пройдите когнитивный тест, я прошел множество тестов. И справился с каждым из них, потому что пью молоко, — сообщил он в среду, 14 января, во время пресс-конференции в Белом доме.
Также американский лидер отметил, что с «нетерпением ждет возможности» насладиться данным напитком, когда открывает холодильник.
На встрече присутствовали дети, чтобы подчеркнуть значимость молока для роста и развития. Трамп наградил одного мальчика медалью за доклад о том, как изготавливается этот продукт, передает РИА Новости.
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди удивился тому, что Дональд Трамп все еще жив, если учитывать его повседневные пищевые привычки. Об этом он рассказал в подкасте у Кэти Миллер. По его словам, в ходе путешествий политик питается исключительно «отравой». Несмотря на это, он всегда выглядит очень энергичным и активным человеком.
Ранее глава Белого дома заявил, что прошел медобследование, а также в третий раз успешно сдал тест на когнитивные способности. Он считает, что нужно обязать всех кандидатов на пост главы или вице-президента страны проходить соответствующую проверку.