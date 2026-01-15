Мэр Кургана выступил против коммунальных раскопок на новых дорогах

В Кургане намерены покончить с раскопками на свежем асфальте.
Мэр Кургана Антон Науменко высказался против проведения коммунальных раскопок на недавно отремонтированных или обустроенных дорогах города. Свое мнение глава города озвучил на рабочем штабе с представителями «Тепловых сетей».
«Обсудили вопросы благоустройства, содержания объектов, эксплуатируемых ПАО “КГК”, а также планы предстоящих ремонтов. Проговорили, что необходимо синхронизировать планы по ремонту сетей, благоустройству дворов и ремонту дорог, чтобы после того, как благоустройство будет выполнено, ресурсоснабжающим организациям не приходилось открывать раскопки», — написал Науменко в своем telegram-канале.
Мэр сообщил, что поручил специалистам департамента развития городского хозяйства в обязательном порядке предварительно проверять состояние инженерных сетей перед началом работ по асфальтированию либо комплексному благоустройству территорий. Он подчеркнул, что одним из ключевых проектов текущего года станет замена изношенного фрагмента теплотрассы на улице Фарафонова.
На данном участке в прошлые годы в период подготовки к отопительному сезону неоднократно происходили аварийные порывы, что приводило к продолжительным отключениям горячего водоснабжения в микрорайоне Заозерный. Финансирование работ будет осуществлено за счет средств казначейского инфраструктурного кредита, предоставленного Кургану правительством РФ. Планируется обновить порядка одного километра тепломагистрали.