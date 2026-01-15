Мэр Кургана выступил против коммунальных раскопок на новых дорогах

«Обсудили вопросы благоустройства, содержания объектов, эксплуатируемых ПАО “КГК”, а также планы предстоящих ремонтов. Проговорили, что необходимо синхронизировать планы по ремонту сетей, благоустройству дворов и ремонту дорог, чтобы после того, как благоустройство будет выполнено, ресурсоснабжающим организациям не приходилось открывать раскопки», — написал Науменко в своем telegram-канале.