«Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании в дебютном матче тренера Арбелоа

Мадридский «Реал» потерпел сенсационное поражение в гостевом матче ⅛ финала Кубка Испании, уступив клубу «Альбасете» из второго дивизиона со счётом 2:3. Эта игра стала дебютной для нового главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа, назначенного на пост 12 января.

Несмотря на преимущество «Реала» по владению мячом, «Альбасете» выглядел не хуже и заслуженно одержал первую в истории победу над мадридским клубом. До этой встречи команды встречались 14 раз, и «Реал» выиграл 11 из них. Последняя игра между клубами состоялась в 2005 году.

Ранее «Реал» проиграл «Барселоне» со счётом 2:3 в финале Суперкубка Испании по футболу. Каталонцы в 16-й раз в истории завоевали этот трофей, голы за «Барсу» забили Рафинья (дважды) и Роберт Левандовский.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.