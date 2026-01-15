«Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании в дебютном матче тренера Арбелоа

Несмотря на преимущество «Реала» по владению мячом, «Альбасете» выглядел не хуже и заслуженно одержал первую в истории победу над мадридским клубом. До этой встречи команды встречались 14 раз, и «Реал» выиграл 11 из них. Последняя игра между клубами состоялась в 2005 году.