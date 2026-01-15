Ричмонд
«Муся замёрзла». Как кошки и собаки переживают аномальный мороз в Новосибирске — 25 забавных фото

В Новосибирск пришли крепкие крещенские морозы, и как же хорошо, когда из дома выходить не нужно. Среди счастливчиков, которые уютно устраиваются на диванах и креслах в столь холодные дни, — любимые кошки и собаки сибиряков. «МК Новосибирск» собрал фото питомцев местных жителей.

Новосибирцы заботливо ухаживают за своими любимцами. Кошкам и собакам покупают домашние халаты и свитера, разрешают вдоволь валяться под одеялом на кроватях. Коты облюбовывают батареи, превращая их в спальные места, послушно носят забавные заячьи ушки и блаженно зевают на камеру с теплых пледов. Но собакам, как бы не хотелось, пару раз за день нужно выходить гулять. Для таких случаев у них есть зимние курточки, в которых не страшны морозы и ветра.

Ранее мы рассказывали, что новосибирский кот стал самым титулованным котом мира в 2026 году.