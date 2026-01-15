«Муся замёрзла». Как кошки и собаки переживают аномальный мороз в Новосибирске — 25 забавных фото

Новосибирцы заботливо ухаживают за своими любимцами. Кошкам и собакам покупают домашние халаты и свитера, разрешают вдоволь валяться под одеялом на кроватях. Коты облюбовывают батареи, превращая их в спальные места, послушно носят забавные заячьи ушки и блаженно зевают на камеру с теплых пледов. Но собакам, как бы не хотелось, пару раз за день нужно выходить гулять. Для таких случаев у них есть зимние курточки, в которых не страшны морозы и ветра.