Накануне звонил матери: стали известны подробности гибели воспитанника ЦСКА Адамса

Ранее сообщалось, что 27 декабря 2025 года Лайонел Адамс стал жертвой нападения в буфете в подмосковном Звенигороде. Конфликт начался со словесной перепалки, после чего один из участников достал пистолет и выстрелил в футболиста. Затем около 10 человек избили Адамса. Очевидцы вызвали скорую помощь, и спортсмена госпитализировали с пулевым ранением бедра и рваной раной губы.