Накануне звонил матери: стали известны подробности гибели воспитанника ЦСКА Адамса

Мать погибшего в Подмосковье футболиста Лайонела Адамса заявила, что её сын стал жертвой убийства. Об этом пишет «Матч ТВ».
Сообщается, что накануне трагедии сын звонил матери, но она не сняла трубку. До этого они общались с сынов до нового года.
Напомним, бывший защитник московского ЦСКА Лайонел Адамс скончался в Подмосковье. Экс-игрок армейцев погиб в результате падения из окна многоэтажного дома. Ему был 31 год.
Ранее сообщалось, что 27 декабря 2025 года Лайонел Адамс стал жертвой нападения в буфете в подмосковном Звенигороде. Конфликт начался со словесной перепалки, после чего один из участников достал пистолет и выстрелил в футболиста. Затем около 10 человек избили Адамса. Очевидцы вызвали скорую помощь, и спортсмена госпитализировали с пулевым ранением бедра и рваной раной губы.
