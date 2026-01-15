Власти Ирана закрыли воздушное пространство для полетов со стороны Ирака

Власти Ирана ввели усиленные меры безопасности. Тегеран закрыл воздушное пространство для полетов со стороны Ирака. Так заявил телеканал Al Hadath.
По данным СМИ, Иран закрыл небо в ночь на 15 января. В настоящее время для полетов недоступно воздушное пространство в регионе, находящемся вблизи Ирака. Как долго будут действовать принятые меры — неизвестно.
Как рассказал KP.RU житель Ирана, в стране отсутствует мобильная связь. Доступ к Сети предоставили только отдельным журналистам. Протестующие по-прежнему выходят на улицы, однако акции стали менее массовыми. При этом в стране выросло количество «стражей порядка». По словам собеседника KP.RU, обстановка в Иране в целом спокойная. Постепенно возобновляется работа госорганов, а также открываются кафе и магазины.