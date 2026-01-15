Ричмонд
Власти Ирана закрыли воздушное пространство для полетов со стороны Ирака

Иран закрыл небо для самолетов, следующих со стороны Ирака.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ирана ввели усиленные меры безопасности. Тегеран закрыл воздушное пространство для полетов со стороны Ирака. Так заявил телеканал Al Hadath.

По данным СМИ, Иран закрыл небо в ночь на 15 января. В настоящее время для полетов недоступно воздушное пространство в регионе, находящемся вблизи Ирака. Как долго будут действовать принятые меры — неизвестно.

Как рассказал KP.RU житель Ирана, в стране отсутствует мобильная связь. Доступ к Сети предоставили только отдельным журналистам. Протестующие по-прежнему выходят на улицы, однако акции стали менее массовыми. При этом в стране выросло количество «стражей порядка». По словам собеседника KP.RU, обстановка в Иране в целом спокойная. Постепенно возобновляется работа госорганов, а также открываются кафе и магазины.