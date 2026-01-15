Власти Ирана закрыли воздушное пространство для полетов со стороны Ирака

Как рассказал KP.RU житель Ирана, в стране отсутствует мобильная связь. Доступ к Сети предоставили только отдельным журналистам. Протестующие по-прежнему выходят на улицы, однако акции стали менее массовыми. При этом в стране выросло количество «стражей порядка». По словам собеседника KP.RU, обстановка в Иране в целом спокойная. Постепенно возобновляется работа госорганов, а также открываются кафе и магазины.