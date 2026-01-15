Ричмонд
Эксперт рассказала о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

РИА Новости: в России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Шестидневных рабочих недель не будет в 2026 году для россиян на пятидневном графике работы, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Особенностью 2026 года станет отсутствие шестидневных рабочих недель для сотрудников, работающих по пятидневному графику», — сказала Подольская.

Она напомнила, что в прошлом году россияне отработали одну шестидневную рабочую неделю из-за переноса выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, чтобы сделать празднование Дня народного единства непрерывным.