Морозы придут в Москву к концу недели

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на субботу столбики термометров в столице опустятся до минус 17−15 градусов, днем температура составит от минус 13 до минус 11 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.