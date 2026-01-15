Морозы придут в Москву к концу недели

В Москве ожидаются морозы.
В ночь на воскресенье в Москве ожидается понижение температуры воздуха до минус 23 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.
Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на субботу столбики термометров в столице опустятся до минус 17−15 градусов, днем температура составит от минус 13 до минус 11 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
На 18 января прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит от минус 23 до минус 18 градусов, днем — от минус 13 до минус 8 градусов, уточнили в Гидрометцентре.