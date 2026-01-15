В феврале россиянам проиндексируют ключевые выплаты

Для работающих родителей будут проиндексированы выплаты по социальному страхованию. По данным депутата, максимальный размер пособия по уходу за ребенком для застрахованных лиц может достигать 83 021 рубля, а максимальное пособие по беременности и родам — 955 836 рублей. С 1 февраля также пересчитают выплаты по единому пособию для семей с детьми и беременных женщин. Их размер зависит от регионального прожиточного минимума, который был увеличен с 1 января 2026 года.