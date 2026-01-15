В феврале россиянам проиндексируют ключевые выплаты

Индексация составит 6,8%
В России с 1 февраля 2026 года пройдет плановая ежегодная индексация ключевых социальных выплат на 6,8%. Повышение затронет семьи с детьми, пенсионеров, инвалидов, ветеранов, безработных и других получателей льгот. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«С 1 февраля 2026 года в России пройдет плановая ежегодная индексация ключевых социальных выплат. Основной коэффициент индексации составит 6,8%, что соответствует фактической инфляции за прошлый год. Важно подчеркнуть, что повышение произойдет автоматически, получателям не нужно подавать дополнительные заявления», — отметил депутат. Его слова приводит «Известия».
С 1 февраля вырастет размер материнского капитала. Индексация коснется как новых сертификатов, так и уже оформленных, включая неиспользованный остаток средств. Выплата на первого ребенка сумма составит 737 205 рублей, а на второго 974 189 рублей. Также увеличится единовременное пособие при рождении ребенка — с 26 941 до 28 773 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для матерей, уволенных в период беременности в связи с ликвидацией организации, вырастет до 10 790 рублей.
Для работающих родителей будут проиндексированы выплаты по социальному страхованию. По данным депутата, максимальный размер пособия по уходу за ребенком для застрахованных лиц может достигать 83 021 рубля, а максимальное пособие по беременности и родам — 955 836 рублей. С 1 февраля также пересчитают выплаты по единому пособию для семей с детьми и беременных женщин. Их размер зависит от регионального прожиточного минимума, который был увеличен с 1 января 2026 года.
Отдельно будет проиндексирован блок ежемесячных денежных выплат льготникам. «Данная мера поддержки касается инвалидов всех групп, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших от радиации, и других категорий. Для них ЕДВ также увеличится на 6,8%», — пояснил Панеш. По его словам, перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке на основании имеющихся в государственных системах данных.
Изменения затронут и безработных граждан. С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице за первые три месяца составит 15 916 рублей, минимальное пособие увеличится до 1 884 рублей. Кроме того, будет проиндексировано социальное пособие на погребение — в 2026 году его размер достигнет 9 788 рублей. Все параметры индексации, как уточнил парламентарий, заложены в действующем бюджете и учитывают инфляцию за 2025 год.