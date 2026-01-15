В России могут обязать банки отчитываться по новой форме: как страна будет бороться с мошенниками

В России рассматривают новую меру борьбы с мошенничеством. Банки планируют обязать отчитываться по новой форме. Они будут составлять документы о мошеннических операциях по выдаче наличных. Такие сведения содержатся в проекте на 2027 год на сайте Центробанка.
Как отмечается, предложения и замечания по документу будут приниматься до 26 января текущего года. В ЦБ пояснили, что банки будут отчитываться обо всех операциях по выдаче наличных без добровольного согласия клиента. Стоит уточнить, что это — физические лица. Кроме того, отчет будет составлен с учетом случаев, когда согласие на операции получено под влиянием обмана.
«Вводится в действие новая форма отчетности 0409073 “Сведения об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов” в целях оценки количества и объема выявленных кредитной организацией операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам — физическим лицам, соответствующих признакам выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента», — говорится в проекте Банка России.
В документе подчеркивается, что банки при выявлении признаков мошенничества должны уведомить об этом клиента и на 48 часов ограничить снятие средств до 50 тысяч рублей в день.
Злоумышленники также внедрили новую схему обмана. Они используют поддельные уведомления от портала «Госуслуги». Россияне начали получать фейковые письма на свою почту после Нового года. Мошенники отправляют сообщение под логотипом «Госуслуг». В письме говорится, что в Киеве якобы обнаружен вход в личный кабинет с нового устройства. Украинские мошенники предлагают пользователю обратиться в службу поддержки по указанному номеру. Далее они склоняют жертву к передаче средств или дропперству.
Преступники стали выдавать себя и за сотрудников автошкол. Они выманивают код авторизации, после чего начинают стандартную схему давления. Уже появились и распространились схемы, которые начинаются с телефонного звонка от имени администрации автошколы.