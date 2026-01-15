В России могут обязать банки отчитываться по новой форме: как страна будет бороться с мошенниками

Как отмечается, предложения и замечания по документу будут приниматься до 26 января текущего года. В ЦБ пояснили, что банки будут отчитываться обо всех операциях по выдаче наличных без добровольного согласия клиента. Стоит уточнить, что это — физические лица. Кроме того, отчет будет составлен с учетом случаев, когда согласие на операции получено под влиянием обмана.