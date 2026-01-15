Трамп посоветовал журналистам выпить «полусвежее» молоко: оно сохраняет ясность ума

Говоря о ясности ума, стоит напомнить о недавном инциденте, приключившемся с президентом США. Американский лидер растерялся, когда журналисты спросили его о собственном обещании раздать жителям по 2000 долларов из доходов от тарифов. Дональд Трамп спросил, действительно ли говорил такое. Позже он сообщил, что срок исполнения обещания сдвинули.