Трамп посоветовал журналистам выпить «полусвежее» молоко: оно сохраняет ясность ума

Трамп заявил, что секрет ясности его ума кроется в молоке.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп 15 января провел пресс-конференцию. Во время общения с журналистами он раскрыл секрет ясности своего ума. По мнению президента США, он кроется в молоке.

Дональд Трамп между делом предложил журналистам выпить «полусвежее» молоко. По его словам, оно стоит уже пять дней. Присутствующие оценили шутку президента США.

«Я принес его, чтобы пресса могла попробовать. Вы можете передавать его по кругу», — предложил Дональд Трамп.

Говоря о ясности ума, стоит напомнить о недавном инциденте, приключившемся с президентом США. Американский лидер растерялся, когда журналисты спросили его о собственном обещании раздать жителям по 2000 долларов из доходов от тарифов. Дональд Трамп спросил, действительно ли говорил такое. Позже он сообщил, что срок исполнения обещания сдвинули.

