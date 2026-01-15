Аналитик объяснила, какие переводы банки считают подозрительными с января

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Банки усиливают контроль за переводами граждан с 1 января. Теперь оценивается логика финансового поведения клиента в целом, а не конкретные переводы, объяснила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Внимание банков обращено на регулярные переводы между физлицами без внятного экономического смысла. Прежде всего, это схожие суммы от разных отправителей. Риски растут при попытках дробить платежи и резко менять обороты по счету. Важно и то, откуда берутся деньги и соответствуют ли расходы официальным доходам.
«Отдельный “триггер” — указание в назначении платежа формулировок с коммерческим оттенком при операциях между частными лицами. Это явный сигнал для системы мониторинга, что личная карта фактически используется как расчетный счет», — указала Замалеева.
Она советует не использовать личную карту для расчетов по бизнесу, легально оформлять любые доходы и аккуратно формулировать финансовую суть операции в назначении платежа.