Иранские власти закрыли воздушное пространство над страной

— Иран выпустил новое уведомление, согласно которому будет закрыто воздушное пространство для всех рейсов, кроме международных рейсов в и из Ирана, на которые дается разрешение. Уведомление действительно чуть более двух часов, — сказано в социальной сети X сервиса.