Иранские власти закрыли воздушное пространство над страной на чуть более двух часов. Об этом в четверг, 15 января, сообщил сервис Flightradar24.
— Иран выпустил новое уведомление, согласно которому будет закрыто воздушное пространство для всех рейсов, кроме международных рейсов в и из Ирана, на которые дается разрешение. Уведомление действительно чуть более двух часов, — сказано в социальной сети X сервиса.
США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по иранской территории, но масштабы и сроки вторжения пока не ясны. Об этом ранее сообщило агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.
Дональд Трамп обратился к гражданам Ирана на фоне массовых протестов в исламской республике. Он призвал их захватывать госучреждения, «продолжая борьбу». Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб.
14 января министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о большом количестве жертв на протестах, но не раскрыл их число.