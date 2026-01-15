Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток

Американцы направили авианосную ударную группу на Ближний Восток. По данным журналистки NewsNation Келли Мейер, она движется со стороны Южно-Китайского моря.
Стоит отметить, что авианосные ударные группы предназначены для проецирования силы и обеспечения превосходства в воздухе и в море. Пока неизвестно, какой цели планируют достичь военные силы. По словам журналистки, ударная группа прибудет в регион в течение недели.
Американский лидер Дональд Трамп неоднократно угрожал ряду стран началом военной операции. В том числе, речь велась об Иране. Президент США обращался к властям страны и в ходе последней речи.
Тем временем постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что Дональд Трамп угрожает суверенитету страны. По его словам, американский лидер «прямо поощряет политическую дестабилизацию» в Иране.