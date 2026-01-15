Стало известно, из-за каких переводов карты россиян могут заблокировать в январе

С начала 2026 года будет отслеживаться логика переводов.
Российские банки с 1 января усилили поведенческий контроль за операциями клиентов в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга. Ключевое изменение в том, что теперь кредитные организации оценивают не отдельные переводы, а общую логику финансового поведения клиента. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
Под повышенное внимание банков попадают регулярные переводы между физическими лицами без очевидного экономического смысла, особенно если на карту поступают схожие по сумме платежи от разных отправителей. «Отдельный “триггер” — указание в назначении платежа формулировок с коммерческим оттенком при операциях между частными лицами. Это явный сигнал для системы мониторинга, что личная карта фактически используется как расчетный счет», — отмечает Замалеева. Ее слова приводит агентство «ПРАЙМ».
Она пояснила, что в числе настораживающих формулировок — указание в назначении платежа слов, связанных с оплатой товаров, услуг или выполненных работ. В таких случаях автоматические системы банка могут расценить транзакцию как признак ведения неоформленной предпринимательской деятельности через личный счет. Повышенное внимание также вызывают нетипичные для клиента суммы или частота операций, которые выбиваются из его обычной финансовой модели.
При этом, по данным эксперта, стандартные бытовые переводы остаются в зоне допустимого. Разовые перечисления родственникам, возврат долга, раздел общих расходов или денежные подарки, которые не носят систематического характера, как правило, не становятся предметом дополнительной проверки. «Даже крупная сумма сама по себе не будет проблемой, если она укладывается в финансовую картину клиента и имеет понятное объяснение», — добавляет Замалеева.
Если операция все же кажется банку подозрительной, учреждение вправе временно приостановить перевод и запросить у клиента пояснения или подтверждающие документы. В отдельных случаях может быть ограничено дистанционное обслуживание до завершения проверки. Замалеева подчеркивает, что такие меры относятся к стандартным процедурам финансового контроля в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов. По ее словам, основное правило для клиентов в новых условиях — не использовать личные карты как замену расчетного счета для бизнеса и корректно указывать назначение платежа, чтобы оно точно отражало суть операции.