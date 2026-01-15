Стало известно, из-за каких переводов карты россиян могут заблокировать в январе

Если операция все же кажется банку подозрительной, учреждение вправе временно приостановить перевод и запросить у клиента пояснения или подтверждающие документы. В отдельных случаях может быть ограничено дистанционное обслуживание до завершения проверки. Замалеева подчеркивает, что такие меры относятся к стандартным процедурам финансового контроля в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов. По ее словам, основное правило для клиентов в новых условиях — не использовать личные карты как замену расчетного счета для бизнеса и корректно указывать назначение платежа, чтобы оно точно отражало суть операции.