В Госдуме назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году

«В бюджетных расчетах средний размер после апрельского повышения указан на уровне 16590 рублей. Для ориентира: социальная пенсия по старости и по инвалидности II группы после повышения составляет 9424,12 рубля», — сказал Панеш.
Он отметил, что социальные пенсии назначаются тем, кто не сформировал право на страховую пенсию, также их получают инвалиды, дети-инвалиды и дети, потерявшие родителей. «С 1 апреля 2026 года такие выплаты увеличиваются на 6,8%», — уточнил депутат.
