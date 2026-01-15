В Госдуме назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году

Он отметил, что социальные пенсии назначаются тем, кто не сформировал право на страховую пенсию, также их получают инвалиды, дети-инвалиды и дети, потерявшие родителей. «С 1 апреля 2026 года такие выплаты увеличиваются на 6,8%», — уточнил депутат.