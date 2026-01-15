В Сеченовском университете рассказали, сколько должен отдыхать человек

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Офисным работникам, активно занимающимся умственной деятельностью, рекомендуется отдыхать от двух до трех часов в день, а работникам физического труда — от одного до двух часов в день, рассказал РИА Новости врач Сеченовского университета Алексей Коваленко.
«Естественно, это зависит от того, каким видом деятельности мы занимаемся. Если человек, например, работает в офисе, и у него превалирует умственная деятельность, то в течение дня — это два-три часа отдыха. Это не значит, что все это время должно идти непрерывно. Нет, это совокупный фактор. То есть периоды нашей активности должны чередоваться с отдыхом», — сказал Коваленко.
Руководителям или людям, решающим сверхсложные задачи, в периоды чрезмерной активности может быть необходимо от трех до четырех часов отдыха в день, добавил врач. Однако, по словам Коваленко, людям, занимающимся физическим трудом, нужно меньше времени на отдых и восстановление — от одного до двух часов в день.
«Стоит сказать, что для людей, которые занимаются физическим трудом, им достаточно одного-двух часов в день отдыха. То есть здесь идет такая некая градация того, на самом деле, насколько мы глубоко отдаемся процессу… Вот умственное перенапряжение, оно требует больше отдыха. То есть мышца все-таки может дольше работать эффективнее, чем наша центральная нервная система», — заключил Коваленко.