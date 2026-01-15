В Сеченовском университете рассказали, сколько должен отдыхать человек

«Естественно, это зависит от того, каким видом деятельности мы занимаемся. Если человек, например, работает в офисе, и у него превалирует умственная деятельность, то в течение дня — это два-три часа отдыха. Это не значит, что все это время должно идти непрерывно. Нет, это совокупный фактор. То есть периоды нашей активности должны чередоваться с отдыхом», — сказал Коваленко.