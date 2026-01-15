Ричмонд
Сборные Сенегала и Марокко сыграют в финале Кубка Африки по футболу

Сборная Марокко вышла в финал домашнего Кубка африканских наций, победив команду Нигерии в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время полуфинального матча завершилось без голов, в серии 11-метровых точнее оказались хозяева турнира — 4:2.

Источник: Life.ru

Эта победа позволила марокканцам впервые с 2004 года пробиться в решающий матч континентального первенства. В тот раз они уступили в финале сборной Туниса. Единственную победу на Кубке Африки Марокко одержало в 1976 году.

В финале, который состоится 18 января, сборной Марокко предстоит встретиться с командой Сенегала, обыгравшей в другом полуфинале Египет со счётом 1:0.

Ранее Life.ru писал, что мадридский «Реал» потерпел сенсационное поражение в гостевом матче ⅛ финала Кубка Испании, уступив клубу «Альбасете» из второго дивизиона со счётом 2:3. Эта игра стала дебютной для нового главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа, назначенного на пост 12 января.

