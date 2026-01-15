Ричмонд
США продали партию венесуэльской нефти на сумму в 500 миллионов долларов

США продали первую партию нефти из Венесуэлы на сумму в $500 млн, средства хранятся в Катаре.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон осуществил продажу первой партии венесуэльской нефти. Сумма составила 500 миллионов долларов. Основной банковский счет для хранения вырученных средств находится в Катаре, передает портал Semafor.

Как утверждается в материале, для Соединенных Штатов Катар — нейтральная площадка. В связи с этим Вашингтон может хранить в стране средства без угрозы их изъятия.

Известно, что доход от продажи венесуэльских ресурсов хранят на банковских счетах, находящихся «под контролем правительства США».

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в конце прошлой недели сообщил, что Вашингтон приступит к торговле очень скоро. Президент США также заявил о готовности продать нефть России и Китаю. По его словам, эти страны всегда нуждаются в ресурсе.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
