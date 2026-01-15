США продали партию венесуэльской нефти на сумму в 500 миллионов долларов

Вашингтон осуществил продажу первой партии венесуэльской нефти. Сумма составила 500 миллионов долларов. Основной банковский счет для хранения вырученных средств находится в Катаре, передает портал Semafor.
Как утверждается в материале, для Соединенных Штатов Катар — нейтральная площадка. В связи с этим Вашингтон может хранить в стране средства без угрозы их изъятия.
Известно, что доход от продажи венесуэльских ресурсов хранят на банковских счетах, находящихся «под контролем правительства США».
Хозяин Белого дома Дональд Трамп в конце прошлой недели сообщил, что Вашингтон приступит к торговле очень скоро. Президент США также заявил о готовности продать нефть России и Китаю. По его словам, эти страны всегда нуждаются в ресурсе.