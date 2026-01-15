Самолет, следовавший из Москвы в Тегеран, возвращается в Шереметьево

Самолет Airbus A321 вылетел из московского аэропорта в 23:06. По данным сервиса Flightradar24, он долетел до Волгоградской области, после чего развернулся и направился в столицу. По состоянию на 01:54 лайнер уже приступил к снижению и готовится к посадке в Шереметьево.