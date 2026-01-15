Ричмонд
Самолет, следовавший из Москвы в Тегеран, возвращается в Шереметьево

Самолет, который выполнял рейс SU 514 из Москвы в Тегеран, возвращается в столичный аэропорт Шереметьево на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Ирана. Об этом в четверг, 15 января, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

— Рейс Тегеран 22:30 / 14 янв / SU 514 — возврат в Шереметьево, — сказано в сообщении.

Самолет Airbus A321 вылетел из московского аэропорта в 23:06. По данным сервиса Flightradar24, он долетел до Волгоградской области, после чего развернулся и направился в столицу. По состоянию на 01:54 лайнер уже приступил к снижению и готовится к посадке в Шереметьево.

Иранские власти закрыли воздушное пространство над страной на чуть более двух часов. Об этом ранее сообщил сервис Flightradar24.

США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по иранской территории, но масштабы и сроки вторжения пока не ясны. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.

Дональд Трамп обратился к гражданам Ирана на фоне массовых протестов в исламской республике. Он призвал их захватывать госучреждения, «продолжая борьбу». Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб.

