Мошенники стали приглашать россиян на фейковые бесплатные фотосессии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мошенники в мессенджерах предлагают фотосессию на бартерной основе, принимают оплату за студию, а через несколько дней отменяет съемку и присылают ссылку якобы для возврата денег, по переходу на которую взламываются банковские приложения, следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что мошенники связываются с жертвой в интернете и предлагают фотосессию на бартерной основе: когда фотограф бесплатно делает фотографии, а модель оплачивает время аренды фотостудии. После согласования даты злоумышленники отправляют ссылку для бронирования студии и аккаунт «менеджера».
Спустя же несколько дней «фотограф» сообщает о необходимости отменить съемку, а «менеджер» в свою очередь направляет жертве ссылку якобы на возврат денег. После того, как человек переходит по указанной ссылке, происходит взлом банковского приложения, и злоумышленники похищают деньги жертвы.