СМИ: Авианосная ударная группа ВМС США движется на Ближний Восток

США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по иранской территории, но масштабы и сроки вторжения пока не ясны. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.