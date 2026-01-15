СМИ: Авианосная ударная группа ВМС США движется на Ближний Восток

Авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов движется из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Об этом в среду, 14 января, сообщила журналист американского канала NewsNation Келли Майер, ссылаясь на источник.
— США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования, — написала она в социальной сети Х.
Журналистка отметила, что на передислокацию потребуется около недели.
Иранские власти закрыли воздушное пространство над страной на чуть более двух часов. Об этом ранее сообщил сервис Flightradar24.
США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа. Американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по иранской территории, но масштабы и сроки вторжения пока не ясны. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.
Дональд Трамп обратился к гражданам Ирана на фоне массовых протестов в исламской республике. Он призвал их захватывать госучреждения, «продолжая борьбу». Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб.