Сумма впечатляет: вот сколько в совокупности могут составить выплаты при рождении ребенка в РФ

Максимальная сумма выплат, которые российская семья может получить с рождением ребёнка, превышает 3 млн рублей. Такие расчёты приводит ТАСС.
В общую сумму входит маткапитал. С 1 февраля эта выплата на первого ребёнка будет проиндексирована до 737,2 тыс. рублей. Кроме того, работающие женщины получают пособие по беременности и родам до 955,8 тыс. рублей, эта сумма привязана к среднему заработку женщины за предыдущие два года.
«Больше 1 млн рублей суммарно можно получить в виде пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оно тоже привязано к зарплате. Пособие назначается, когда заканчивается отпуск по беременности и родам», — сказано в публикации.
Существует ещё ряд мер господдержки, на которые могут претендовать семьи с низким доходом.
