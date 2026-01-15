Сумма впечатляет: вот сколько в совокупности могут составить выплаты при рождении ребенка в РФ

В общую сумму входит маткапитал. С 1 февраля эта выплата на первого ребёнка будет проиндексирована до 737,2 тыс. рублей. Кроме того, работающие женщины получают пособие по беременности и родам до 955,8 тыс. рублей, эта сумма привязана к среднему заработку женщины за предыдущие два года.