Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сумма впечатляет: вот сколько в совокупности могут составить выплаты при рождении ребенка в РФ

ТАСС: общая сумма выплат при рождении ребёнка в РФ может превысить 3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Максимальная сумма выплат, которые российская семья может получить с рождением ребёнка, превышает 3 млн рублей. Такие расчёты приводит ТАСС.

В общую сумму входит маткапитал. С 1 февраля эта выплата на первого ребёнка будет проиндексирована до 737,2 тыс. рублей. Кроме того, работающие женщины получают пособие по беременности и родам до 955,8 тыс. рублей, эта сумма привязана к среднему заработку женщины за предыдущие два года.

«Больше 1 млн рублей суммарно можно получить в виде пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оно тоже привязано к зарплате. Пособие назначается, когда заканчивается отпуск по беременности и родам», — сказано в публикации.

Существует ещё ряд мер господдержки, на которые могут претендовать семьи с низким доходом.

Ранее сообщалось, что в РФ вводятся дополнительные меры поддержки семей с детьми с 1 января. Подробнее читайте здесь на KP.RU.

Также на сайте KP.RU рассказывалось, как семьям реализовать свои права на материнский капитал в 2026 году грамотно и без риска.

Тем временем в России изменились правила выплаты единого детского пособия.