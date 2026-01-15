«Роскосмос» сообщил об отстыковке корабля Crew Dragon с экипажем Crew-11 от МКС

По информации «Роскосмоса», приводнение аппарата намечено на 15 января на побережье Калифорнии. Уточняется, что досрочное завершение экспедиции произошло из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа, в состав которого входят российский космонавт, а также астронавты NASA и японского агентства JAXA.