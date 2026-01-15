Ричмонд
«Роскосмос» сообщил об отстыковке корабля Crew Dragon с экипажем Crew-11 от МКС

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом 15 января сообщили в «Роскосмосе».

Источник: Reuters

«Это были прекрасные полтора месяца совместного полета, наполненные работой, передачей дел, экспериментами, обслуживанием систем станции, а еще — общением, дружескими шутками, интересными историями, встречей общих праздников», — поделился космонавт Сергей Кудь-Сверчков в своем Telegram-канале.

По информации «Роскосмоса», приводнение аппарата намечено на 15 января на побережье Калифорнии. Уточняется, что досрочное завершение экспедиции произошло из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа, в состав которого входят российский космонавт, а также астронавты NASA и японского агентства JAXA.

В «Роскосмосе» 12 ноября сообщили, что Кудь-Сверчков стал новым командующим МКС, получив символический ключ от астронавта Майкла Финка. Уточняется, что по традиции после этого был произведен удар в корабельный колокол, ознаменовавший официальное принятие командования.