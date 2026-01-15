Ричмонд
Роскосмос: Crew Dragon с космонавтом Олегом Платоновым отчалил от МКС

Crew Dragon с космонавтом РФ Планоновым приводнится в Калифорнии.

Источник: Комсомольская правда

Корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа, в числе которых российский космонавт Олег Платонов, отчалил от МКС. Об этом информирует пресс-служба Роскосмоса.

«Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 покинул Международную космическую станцию», — сказано в релизе.

Сообщается, что корабль приводнится 15 января у побережья Калифорнии. Кроме Платонова, на Землю возвращаются астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи.

«Это были прекрасные полтора месяца совместного полета, наполненные работой, передачей дел, экспериментами, обслуживанием систем станции, а еще — общением, дружескими шутками, интересными историями, встречей общих праздников», — написал в Telegram-канале космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Напомним, срочная эвакуация понадобилась одному из членов экипажа из-за проблем со здоровьем. При этом командир МКС от НАСА астронавт Майкл Финк досрочно передал полномочия космонавту Сергею Кудь-Сверчкову.

Почему эвакуация заболевшего космонавта с МКС ставит крест на колонизации Марса, о которой мечтает американский миллиардер Илон Маск, читайте здесь на KP.RU.

