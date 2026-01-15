Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

«Правила подготовки (длительная и регулярная система должна стать образом жизни): начать закаливание, контрастный душ, за несколько месяцев, лучше с лета; регулярно заниматься спортом для повышения выносливости; соблюдать сбалансированную диету для поддержки иммунитета», — сказала Махова.