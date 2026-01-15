Ричмонд
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

РИА Новости: подготовка к крещенским купаниям должна включать занятия спортом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Подготовка к крещенским купаниям должна включать в себя регулярные занятия спортом, длительное закаливание и сбалансированную диету на протяжении нескольких месяцев, рассказала РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.

Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.

«Правила подготовки (длительная и регулярная система должна стать образом жизни): начать закаливание, контрастный душ, за несколько месяцев, лучше с лета; регулярно заниматься спортом для повышения выносливости; соблюдать сбалансированную диету для поддержки иммунитета», — сказала Махова.

Сразу после купания врач советует вытереться насухо, надеть сухую одежду и выпить тёплый напиток, это позволит избежать переохлаждения.