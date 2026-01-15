Ричмонд
Глава МИД Ирана Арагчи: Тегеран готов гарантировать мирную ядерную программу

Арагчи заявил, что Иран готов в качестве уступки гарантировать мирную ядерную программу в обмен на снятие санкций.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран заявил о готовности к уступкам. Иран может гарантировать, что его ядерная программа будет оставаться мирной. Взамен Тегеран просит снятия ограничительных санкций. Об этом в беседе с Fox News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, Тегеран при этом не готов обсуждать отказ от одной из своих программ. Она связана с баллистическими ракетами. Министр пояснил, что эта программа нужна для безопасности и обороны страны.

«Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы, гарантировать, что она будет мирной всегда. Взамен мы ожидаем, что санкции будут сняты», — заверил Аббас Арагчи.

Власти Ирана между тем ввели усиленные меры безопасности. Тегеран закрыл воздушное пространство для полетов со стороны Ирака.