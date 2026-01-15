МВД предупредило о новой схеме мошенничества с бесплатными фотосессиями

Мошенники разработали новую схему обмана, маскирующуюся под предложение о бартерной фотосессии. Как следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости, злоумышленники выходят на связь через мессенджеры и предлагают бесплатную фотосъёмку при условии, что модель оплатит аренду студии.