МВД предупредило о новой схеме мошенничества с бесплатными фотосессиями

Мошенники разработали новую схему обмана, маскирующуюся под предложение о бартерной фотосессии.

Мошенники разработали новую схему обмана, маскирующуюся под предложение о бартерной фотосессии. Как следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости, злоумышленники выходят на связь через мессенджеры и предлагают бесплатную фотосъёмку при условии, что модель оплатит аренду студии.

После согласования деталей они отправляют ссылку для бронирования и контакты «менеджера». Через несколько дней «фотограф» отменяет съёмку, а «менеджер» направляет ссылку для якобы возврата денег.

При переходе по этой ссылке происходит взлом банковского приложения жертвы и кража средств.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками автошкол.

