Назван средний размер социальной пенсии в 2026 году

Средний размер социальной пенсии в России после планового повышения с 1 апреля 2026 года достигнет примерно 16,5 тысяч рублей.

Как сообщили РИА Новости в Государственной думе, в бюджетных расчётах заложена сумма в 16 590 рублей. Для сравнения, социальная пенсия по старости и по инвалидности II группы после индексации составит 9 424,12 рубля.

Парламентарий напомнил, что социальные пенсии назначаются гражданам, не наработавшим право на страховую пенсию, а также инвалидам, детям-инвалидам и детям, потерявшим родителей. Увеличение выплат в апреле 2026 года составит 6,8%.

Ранее сообщалось, что сумма выплат при рождении ребёнка в России может превысить 3 миллиона рублей.

