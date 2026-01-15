В Госдуме назвали средний размер соцпенсии в 2026 году

Депутат напомнил, что социальные пенсии получают граждане, которые не заработали право на страховую пенсию по старости, инвалиды, дети-инвалиды, а также дети, потерявшие одного или обоих родителей. По словам Панеша, с 1 апреля 2026 года эти выплаты вырастут на 6,8% в соответствии с прогнозом по уровню прожиточного минимума и социально-экономическими показателями, которые использовало правительство при подготовке бюджета.