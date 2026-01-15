В Госдуме назвали средний размер соцпенсии в 2026 году

Пенсия продолжит расти.
Средний размер социальной пенсии в России после планового повышения с 1 апреля 2026 года составит около 16,6 тысячи рублей. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) со ссылкой на параметры федерального бюджета. По его словам, в расчетах Минфина и Пенсионного фонда России средний показатель заложен на уровне 16 590 рублей в месяц.
«В бюджетных расчетах средний размер после апрельского повышения указан на уровне 16 590 рублей. Для ориентира: социальная пенсия по старости и по инвалидности II группы после повышения составляет 9 424,12 рубля», — сказал Панеш, передает РИА Новости. Он добавил, что индексация заложена в утвержденном законе о федеральном бюджете на 2026 год и будет проводиться автоматически.
Депутат напомнил, что социальные пенсии получают граждане, которые не заработали право на страховую пенсию по старости, инвалиды, дети-инвалиды, а также дети, потерявшие одного или обоих родителей. По словам Панеша, с 1 апреля 2026 года эти выплаты вырастут на 6,8% в соответствии с прогнозом по уровню прожиточного минимума и социально-экономическими показателями, которые использовало правительство при подготовке бюджета.
Панеш отметил, что средства на индексацию социальных пенсий в 2026 году уже предусмотрены в федеральном бюджете и переданы в распоряжение Социального фонда России. Выплаты в повышенном размере начнут поступать получателям в апреле в установленные для них даты вместе с другими пенсионными и социальными начислениями.