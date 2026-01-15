Ричмонд
Школьникам Челябинска из-за суровой погоды отменили занятия на целый день

В Челябинске в связи с сильными морозами отменены занятия для всех школьников с 1-го по 11-й класс в обе смены — первой и второй. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба города.

«Сегодня, 15 января, в связи с понижением температуры наружного воздуха Комитет по делам образования отменяет занятия в школах города Челябинска для учащихся с 1 по 11 классы, обучающихся в первую и вторую смены», — говорится в сообщении telegram-канала «ЕДДС-112 Челябинск».

Ранее в Челябинской области был объявлен штормовой прогноз из-за аномально низких температур, местами до минус 36 градусов. Похолодание, по данным синоптиков, сохранится почти в течение всей недели.