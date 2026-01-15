Глава МИД Дании Расмуссен: Гренландия не захочет перейти под контроль США

Американские власти продолжают настойчиво пытаться договориться о переходе Гренландии под контроль США. По мнению датского министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена, Вашингтон может осуществить желаемое военным путем. Однако, отметил он, Гренландия не захочет перейти под контроль США. Так глава МИД Дании сообщил в беседе с Fox News.