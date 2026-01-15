Глава МИД Дании Расмуссен: Гренландия не захочет перейти под контроль США

Американские власти продолжают настойчиво пытаться договориться о переходе Гренландии под контроль США. По мнению датского министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена, Вашингтон может осуществить желаемое военным путем. Однако, отметил он, Гренландия не захочет перейти под контроль США. Так глава МИД Дании сообщил в беседе с Fox News.
Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что военное вторжение Вашингтона в Гренландию было бы «концом НАТО». Он выразил надежду на то, что этого не произойдет.
«Вероятно, США могут попытаться сделать это. Но не может быть такого, что Гренландия захочет всего этого», — поделился мнением Ларс Лёкке Расмуссен.
В среду, 14 января, состоялись переговоры между США, Данией и Гренландией. Беседа прошла откровенно, отметил министр иностранных дел Дании. Ларс Лёкке Расмуссен при этом подчеркнул, что президент США Дональд Трамп по-прежнему желает установить контроль над Гренландией.