Правительство может перераспределить средства родовых сертификатов

Часть средств родового сертификата могут направить на профилактику абортов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Правительство РФ поручило проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению абортов, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ.

Согласно распоряжению, Минздраву и Минфину в 2026 году нужно проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению прерывания беременности. Ведомства подготовят соответствующие предложения и представят доклад в правительство.

Родовой сертификат — это электронный документ, который подтверждает право беременной женщины на получение бесплатной медицинской помощи в рамках государственной программы. Он оплачивает весь комплекс медицинской помощи от постановки на учет до первого дня рождения ребенка.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году. По ее словам, это «очень неплохая цифра», однако есть куда двигаться дальше.

