Правительство может перераспределить средства родовых сертификатов

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году. По ее словам, это «очень неплохая цифра», однако есть куда двигаться дальше.