Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для выявления Эболы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола, анализ занимает меньше часа, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола — особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом.
«Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени. Набор реагентов “Вектор-RT-LAMP-EBOV” предназначен для обнаружения вируса Эбола в образцах, таких как кровь или слюна. Результат можно получить меньше чем за час — гораздо быстрее, чем в уже существующих тест-системах», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что разработка тест-системы проводилась в рамках государственной программы «Научно-техническое развитие Российской Федерации» на 2024−2026 годы.