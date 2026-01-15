Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для выявления Эболы

«Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени. Набор реагентов “Вектор-RT-LAMP-EBOV” предназначен для обнаружения вируса Эбола в образцах, таких как кровь или слюна. Результат можно получить меньше чем за час — гораздо быстрее, чем в уже существующих тест-системах», — рассказали в ведомстве.