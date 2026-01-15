Мошенники приглашают россиян на бесплатные фотосессии: вот в чём суть аферы

Аферисты начали применять новую схему обмана россиян. На сей раз они предлагают услуги фотографа на бартерной основе. Алгоритм обмана описывает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
Мошенники через мессенджеры отправляют предложения о фотосессиях по бартеру. Это означает, что фотограф будет работать бесплатно при условии, что аренду студии оплачивает клиент.
Те, кто соглашается на такие условия и перечисляет деньги якобы на аренду, вскоре получают сообщение о том, что фотосессия отменяется, а деньги будут возвращены. Чтобы получить обратно свои деньги, клиенту предлагают перейти по ссылке. Если он это делает, злоумышленники взламывают банковское приложение и похищают деньги.
Тем временем россиянам рассказали об основных схемах мошенников в наступившем году. Экономист Щербаченко предупреждает, что аферисты будут использовать фишинг и дипфейки.
