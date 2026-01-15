Мошенники приглашают россиян на бесплатные фотосессии: вот в чём суть аферы

Те, кто соглашается на такие условия и перечисляет деньги якобы на аренду, вскоре получают сообщение о том, что фотосессия отменяется, а деньги будут возвращены. Чтобы получить обратно свои деньги, клиенту предлагают перейти по ссылке. Если он это делает, злоумышленники взламывают банковское приложение и похищают деньги.