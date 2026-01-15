В Госдуме рассказали о штрафах за оставленную в подъезде елку

«Живая или искусственная елка считается крупногабаритным мусором. Если просто выставить ее из квартиры в подъезд, то за это могут оштрафовать как жильцов, так и управляющую компанию. Во-первых, елка, оставленная в подъезде, может быть расценена как нарушение санитарных требований к эксплуатации жилых помещений, за что грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Во-вторых, такой случай может быть признан нарушением правил обращения с отходами. Тогда ответственность наступает по региональным законам о благоустройстве или по статье 8.2 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей», — сказал Кошелев.