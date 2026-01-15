Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, как получить компенсацию за задержку товара с маркетплейса

РИА Новости: покупатели могут подать в суд на продавца за задержку доставки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Покупатели, заказавшие товар с маркетплейса, могут подать на продавца в суд с требованием возместить моральный и материальный ущерб за задержку доставки товара, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Зачастую покупатели заказывают товары в маркетплейсах с условием оплаты товара в момент получения. В этом случае, закон о защите прав потребителей их защищать не будет. Но это не значит, что покупатель не может защитить свои права в ином порядке. В такой ситуации покупатель может воспользоваться общими требованиями к договору-купли продажи, установленными гражданским кодексом, и подать на продавца в суд с требованием возместить ему моральный и материальный ущерб», — рассказал Хаминский.

Юрист отметил, что причиненный ущерб покупателю в таком случае нужно доказать самостоятельно в суде. Он напомнил, что договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.

«В случае же, если продавец, получивший предоплату, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать передачи оплаченного товара в установленный им новый срок либо возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом», — добавил Хаминский.

Как отметил юрист, в случае нарушения срока передачи покупателю предварительно оплаченного товара продавец по договору уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере половины процента суммы предоплаты товара, но не превышающую ее.