Юрист рассказал, как получить компенсацию за задержку товара с маркетплейса

«Зачастую покупатели заказывают товары в маркетплейсах с условием оплаты товара в момент получения. В этом случае, закон о защите прав потребителей их защищать не будет. Но это не значит, что покупатель не может защитить свои права в ином порядке. В такой ситуации покупатель может воспользоваться общими требованиями к договору-купли продажи, установленными гражданским кодексом, и подать на продавца в суд с требованием возместить ему моральный и материальный ущерб», — рассказал Хаминский.