Бочаров: Волгоградская область отражает атаку БПЛА на инфраструктуру

Подразделения противовоздушной обороны ведут отражение террористической атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, нацеленной на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры области. Информация о пострадавших и о разрушениях объектов инфраструктуры отсутствует. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
