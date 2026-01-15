Год больших перемен: Как нацпроект «Кадры» в 2025 году изменил правила игры для миллионов россиян

2025 год стал переломным для миллионов россиян, которые думали о смене работы, искали себя или мечтали открыть своё дело. В фокусе государства оказался человек с его профессиональными амбициями и проблемами. Стартовавший национальный проект «Кадры» перестал быть просто строкой в отчётах — он заработал в полную силу и первые результаты уже меняют жизнь в регионах. Что же реально удалось сделать за прошедший год?