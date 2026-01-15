Год больших перемен: Как нацпроект «Кадры» в 2025 году изменил правила игры для миллионов россиян

2025 год стал переломным для миллионов россиян, которые думали о смене работы, искали себя или мечтали открыть своё дело. В фокусе государства оказался человек с его профессиональными амбициями и проблемами. Стартовавший национальный проект «Кадры» перестал быть просто строкой в отчётах — он заработал в полную силу и первые результаты уже меняют жизнь в регионах. Что же реально удалось сделать за прошедший год?
Не просто биржа, а карьерный навигатор.
Помните те самые скучные центры занятости с очередями и устаревшими базами вакансий? В 2025 году от этого образа остались лишь воспоминания. Одна из ключевых задач нацпроекта — кардинальная модернизация службы занятости. На смену прежним учреждениям пришли современные кадровые центры «Работа России». Их уже более 1,2 тысячи в 46 регионах, и это не просто переименование.
Представьте себе пространство, больше похожее на современный бизнес-хаб: удобные зоны для консультаций, цифровые терминалы, игровые уголки для детей и полная доступность для людей с инвалидностью. Но главное — здесь с вами работают персонально. Карьерный консультант становится вашим гидом в мире профессий. И это работает. В регионах, где модернизация уже завершена, время поиска работы сократилось на впечатляющие 39%, а работодатели стали быстрее подбирать персонал — на 11,5%. Более 80% компаний готовы рекомендовать эти центры, и это лучшая оценка.
В 2025 году к проекту присоединилось 17 новых регионов, от Краснодарского края до Магаданской области. В Омской области, например, был открыт юбилейный, тысячный центр. Именно сюда обратился Руслан Сулейменов из города Тара, участник СВО. После возвращения он не мог найти работу водителя с гибким графиком. Совместно с консультантом Руслан выбрал новое перспективное направление, прошёл обучение и теперь работает контролёром газового хозяйства в «Газпроммежрегионгаз Омск». «В этой работе есть всё, что я искал», — говорит он.
Новая профессия — не роскошь, а реальная возможность.
Рынок труда стремительно меняется, и чтобы оставаться востребованным, часто нужны новые навыки. Государственная программа бесплатного переобучения в 2025 году вышла на новый уровень. Цифры говорят сами за себя: 102,7 тысячи человек получили возможность освоить новую специальность совершенно бесплатно. И это не абстрактные направления, а 360 конкретных, востребованных профессий.
«В 2025 году на портале “Работа России” было размещено более 5 тысяч программ обучения, компании активно подключали свои обучающие центры», — отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В топе запросов — IT-специальности (1С-программист, специалист по ИИ, аналитик данных), но не менее популярны рабочие профессии: сварщик, оператор станков с ЧПУ, электромонтёр. Спрос на переобучение огромен, особенно в Москве, Татарстане и Санкт-Петербурге.
История Романа Ситникова из Курска — отличный пример. Опытный железнодорожник, руководивший бригадой, решил двигаться дальше. Для повышения до механика ему требовалась дополнительная специальность слесаря. Через центр «Работа России» Роман поступил в колледж, окончил его и теперь управляет коллективом из 40 машинистов. «Зарплата выше, но и зона ответственности выросла в разы. Я рад, что благодаря национальному проекту “Кадры” могу приносить пользу», — признаётся он.
Молодёжь: от выбора пути до своего бизнеса.
Будущее экономики — за молодыми. И в 2025 году для них запустили системную программу индивидуального карьерного сопровождения. Школьникам и студентам помогают выстроить траекторию от выбора ЕГЭ до первого рабочего места. В Красноярском крае, например, такие маршруты составили для 50 тысяч подростков. Организуются экскурсии на предприятия, встречи с работодателями, экспресс-собеседования.
Школьница из Норильска Валерия Иванова с помощью профориентационных тестов и консультаций выбрала специальность, связанную с энергетикой, и поступила в Заполярный университет. «Вопрос уехать из Норильска или остаться был решён. Моя профессия очень важна для нашего северного города», — делится она.
Отдельная гордость года — поддержка молодого предпринимательства. Каждый четвёртый бизнесмен в стране сегодня — человек младше 35 лет. В рамках нацпроекта «Кадры» была масштабирована Всероссийская программа развития молодёжного предпринимательства. Более 15 тысяч человек приняли участие в её проектах. Прошли бизнес-миссии в пять стран, где было заключено 20 международных сделок. Сообщество молодых предпринимателей объединило 15 тысяч человек из 70 регионов.
Победитель конкурса «Молодой предприниматель России — 2024» Александр Деребенец из Нижнего Новгорода теперь сам помогает другим, став лидером местного сообщества. Его опыт и общение с сотнями стартаперов подтолкнули к созданию нового проекта — EasyBusy, который должен дать начинающим понятный алгоритм действий. «Видел ребят с горящими глазами и крутыми идеями, которые на вопрос “Что ты сделал для её реализации на этой неделе?” отвечали страхом», — объясняет Александр мотивацию.
«Лучший по профессии»: герои труда выходят на авансцену.
Возрождение престижа рабочих специальностей — ещё один яркий итог года. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2025 году преобразился: число номинаций выросло с 5 до 20. За звание лучших боролись представители более тысячи компаний из 79 регионов.
«Участие компании в состязаниях всероссийского уровня — это всегда престижно. И вдвойне приятно, когда сотрудники становятся лучшими в стране», — отметил заместитель министра труда Дмитрий Платыгин.
Победа на таком конкурсе — это и признание, и карьерный лифт. 22-летний Максим Касьянов с Челябинского кузнечно-прессового завода, самый молодой участник в номинации «Оператор станков с ЧПУ», занял третье место. Имея высший шестой разряд, он уже сам является наставником и обучил более 600 коллег. Его успех — мощный сигнал для всей молодёжи: мастерство в рабочей профессии ценится очень высоко.
Что ждёт рынок труда в 2026 году?
Нацпроект «Кадры» набирает обороты. В планах на следующий год — продолжить модернизацию, охватив ещё 14 регионов, включая Луганскую Народную Республику, Запорожскую область, Якутию и Чукотку. Будет открыто около 300 новых современных центров «Работа России». Пройти переобучение по востребованным профессиям смогут ещё 104,4 тысячи человек.
Конкурс «Лучший по профессии» расширится до 25 номинаций, а Всероссийская ярмарка трудоустройства планирует привлечь не менее полумиллиона участников.
Главный итог 2025 года в сфере труда — это сдвиг от формального учёта безработных к персональному сопровождению карьеры каждого человека. Государство не просто даёт пособие, а инвестирует в будущее людей, помогая им найти своё место в меняющейся экономике. И, судя по первым результатам, эти инвестиции начинают приносить реальные дивиденды — в виде тысяч личных побед и новых трудовых биографий.